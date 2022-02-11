Украина дала России 48 часов на ответ по данным о военных около границ

Фото: Facebook / MinistryofDefence.UA

МИД Украины направил России запрос с требованием предоставить данные о военной деятельности в Крыму и около границ Украины. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба в пятницу, 11 февраля.

— Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму. Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, а также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней, — рассказал министр.

При этом он подчеркнул, что у Москвы есть лишь 48 часов на ответ. Если она не предоставит ответ или информация окажется недостаточной, Киев обратится к другим участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, отметил Кулеба в Twitter.

10 февраля директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Украина активно готовится к войне в Донбассе и сосредотачивает на линии соприкосновения все боеспособные части. При этом Киев намерен втянуть Москву во внутренний конфликт, добавил он.

Президента Украины Владимира Зеленского, по его мнению, к войне подталкивают западные наставники и националисты. Украина перебрасывает сотни тонн военной техники и боеприпасов с баз в ЕС и США, подчеркнул Нарышкин. По его словам, есть данные о появлении отрядов «боевиков-джихадистов».