В Москве запустили бесплатную доставку валентинок

Фото: Телеграм-канал дептранса

Бесплатная доставка валентинок будет работать в Москве с 11 по 14 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Для отправки послания любой желающий может подойти к стойке «Живое общение» и перенести на бумагу свои мысли. После этого потребуется заполнить адрес и положить открытку в специальный ящик.

В Тelegram-канале уточнили, что тираж посланий ограничен — пять тысяч писем.

Часто люди не придают особого значения Дню святого Валентина. И это абсолютно нормальная реакция, потому что многие осознанно не вступают в отношения: кому-то нужно проработать травмы, кто-то не встретил «своего» человека.

День святого Валентина — праздник всех влюбленных. Самый романтический день в году. Но у любого человека жизнь насыщена разнообразными периодами, в которых место есть и одиночеству. О том, как пережить этот праздник человеку, у которого пока нет пары, «Вечерняя Москва» поговорила со специалистом по семейным отношениям Наташей Красновой.