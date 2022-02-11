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В МГД одобрили установку памятников Фиделю Кастро и Андрею Сахарову

Георгий Соланович

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В МГД одобрили установку памятников Фиделю Кастро и Андрею Сахарову
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Комиссия Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям одобрила установку памятников Фиделю Кастро и Андрею Сахарову. Соответствующий проект «О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 27 июня 2001 года № 97 «О Перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения» был рассмотрен в пятницу.

Вопрос о возведении монументов был решен единогласно.

— Рассмотрев проект постановления московской городской думы, <...> комиссия по культуре и массовым коммуникациям рекомендует Московской городской Думе принять проект постановления в первом чтении и при отсутствии поправок в целом <...> Единогласно, - уточнил председатель комиссии МГД Евгений Герасимов.

Памятник кубинскому революционеру Фиделю Кастро установят на одноименной площади в районе Сокол в САО Москвы, монумент физику-ядерщику Сахарову разместят на Ленинском проспекте между смотровой площадкой РАН и «Нескучным садом», передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что два памятника российскому писателю Федору Михайловичу Достоевскому отремонтируют в Москве. Специалисты очистят монументы от грязи, устранят трещины, сколы и очаги коррозий, после покроют постаменты защитным составом. Особое внимание будет уделено высеченным надписям. Работы планируется завершить к 2023 году.

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