Три остановки на маршрутах автобусов добавят в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Три новых остановки на маршрутах автобусах добавят в Москве с 12 февраля. Информация об этом появилась в Telegram-канале Дептранс. Оперативно.

— Для автобусов и электробусов т64, т75 и 617 вводится новая остановка: «Саянская улица». Для автобусов 343, 507, 707 и 734 по Родниковой улице в обоих направлениях — «Родниковая улица, 30». Для автобусов 11, С17 и 807 по Очаковскому шоссе в обоих направлениях — «Школа», — уточняется в сообщении.

Фото: Телеграм-канал дептранса

Ранее сообщалось, что билеты на автобусные рейсы теперь можно купить в приложении «Метро Москвы». Такой способ поможет избежать большого скопления людей в очереди к кассе во время пандемии коронавируса.

Для покупки билетов появилось отдельное меню в приложении. После выбора рейса, даты и времени билет необходимо оплатить. Он появится в личном кабинете пользователя. Приложение «Метро Москвы» можно загрузить на смартфоны на базе iOS и Android.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковные автобусы компании «Мострансавто» планируют полностью отказаться от наличной оплаты.