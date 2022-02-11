Убивавший детей на протяжении 20 лет педофил из Орла сознался в преступлениях

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Правоохранителям удалось раскрыть убийства ребенка и женщины, совершенные в начале 2000-х годов в Орловской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в пятницу, 11 февраля.

— Сотрудники органов внутренних дел отрабатывали различные версии произошедшего, опросили практически всех местных жителей, внимательно исследовали местность и собирали улики. Однако установить все обстоятельства смерти ребенка и женщины, а также возможных подозреваемых долгое время не удавалось, — рассказала правоохранитель.

Шестилетний мальчик пропал весной 2000 года, а спустя три недели его тело нашли в овраге. При этом осенью 2003 года на окраине села Казарь у железнодорожного моста было обнаружено тело 32-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Волк уточнила, что летом 2021 года оперативники задержали жителя Казари, предположительно причастного к убийству девятилетней девочки и 11-летнего мальчика. Вскоре был сделан вывод, что мужчина мог быть причастен и к вышеназванным преступлениям.

Фигурант дела признался в содеянном, после чего его заключили под стражу. Уголовные дела в отношении его возбуждены по статье «Убийство», приводит слова Волк «МВД Медиа».

8 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в силу вступил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Согласно новому закону, пожизненный срок дается всем лицам, которые совершили повторное правонарушение в отношении всех лиц, не достигших совершеннолетия. До введения поправки такая мера действовала только в отношении педофилов, повторно совершивших насилие над детьми, не достигшими 14 лет.