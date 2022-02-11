Надпись в память об актрисе Брик появилась на медиаэкране кинотеатра «Художественный»

Фото: instagram.com/evgeniabrik

Надпись в память о российской актрисе Евгении Брик появилась на экране кинотеатра «Художественный». Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

Видео: АГН «Москва»

В пятницу, 11 февраля, стало известно, что актриса и жена кинорежиссера Валерия Тодоровского Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни. Позднее была названа причина смерти артистки.

По данным СМИ, Брик боролась с раком. При этом, когда именно диагноз был поставлен, остается неизвестным. Последние годы актриса проживала в Соединенных Штатах.

Евгения Брик родилась в 1981 году в Москве. В 2004-м окончила ГИТИС под руководством мастера Александра Збруева. Она работала на радио «Маяк», с 2001 по 2020 год снималась в кино. Среди ее известных работ — роли в фильмах «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Елки 1914» и многие другие.

Последней известной работой актрисы стал сериал «Фантом», где она сыграла следователя. У актрисы и ее мужа Тодоровского есть общая дочь Зоя, которую Брик родила в 2009 году.

Российский артист Леонид Ярмольник не смог сдержать слез, говоря о смерти актрисы Евгении Брик. В разговоре с «Вечерней Москвой» он сообщил, что ему очень тяжело говорить на эту тему.