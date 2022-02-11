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Цена нефти Brent превысила 95 долларов за баррель впервые с октября 2014 года

Иван Юминов

Экономика
Цена нефти Brent превысила 95 долларов за баррель впервые с октября 2014 года
Фото: depositphotos

Цены на нефть ускорили рост до четырех-пяти процентов, стоимость марки Brent выросла до 95 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в пятницу, 11 февраля.

По состоянию на 21:42 по московскому времени стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,1 процента до 95,16 доллара за баррель. При этом мартовские фьючерсы на WTI зафиксировались на отметке 94,2 доллара, отмечается на сайте ICE.

4 февраля профессор РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков рассказал «ВМ», что рубль «не крепнет» вслед за дорожающей нефтью исключительно по политическим причинам.

Страны Запада, как уточнил он, пишут о том, что Россия вот-вот начнет войну и, следовательно, никто не хочет вкладываться в экономику страны. Эксперт отметил, что пока в западной прессе продолжат усиливать информационную войну в отношении России и будет сохраняться такая политическая неопределенность, рубль будет оставаться неустойчивой валютой. По его словам, отечественная нефть повысила свои показатели вслед за остальными мировыми марками черного золота.

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