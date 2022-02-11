«Самой легче родить»: актриса Волкова стала бабушкой в 47 лет

Фото: Instagram / volkovawolka

Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу «Скорая помощь», стала бабушкой в 47 лет.

— Ну вот я и бабушка. Мне кажется, самой легче родить, чем в партнерских родах с дочерью, — рассказала артистка.

Она помогала дочери рожать, а затем уточнила, что «наревелась» от переполняющей нежности. На фото в Instagram Волкова позирует без макияжа в белой футболке и халате.

Фото: Instagram / volkovawolka

9 февраля 51-летний актер Леонид Барац стал дедушкой. Внучку артисту подарила его старшая дочь от первого брака Лиза. Звезда «Квартета И» является отцом троих детей: дочерей Лизы и Евы, а также сына Марка.

В тот же день российский футболист Дмитрий Тарасов поделился с поклонниками радостной новостью — его жена Анастасия Костенко вновь ждет ребенка. Об этом спортсмен рассказал в своих Instagram Stories.

В аккаунте Тарасова появится скриншот переписки с возлюбленной. Девушка отправила супругу фото положительного теста на беременность. По переписке также видно, что Тарасов был настолько шокирован этой новостью, что даже употребил в ответе Костенко нецензурную лексику.