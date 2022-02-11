В НАТО заявили о готовности к любому развитию ситуации на Украине

Фото: flickr/nato

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс остается единым и готовым к любому сценарию развития событий на Украине.

— Принял участие во встрече лидеров стран, инициированной президентом Соединенных Штатов Америки, чтобы обсудить высокий риск будущей агрессии со стороны России против Украины, — написал Столтенберг в своем Twitter.

Took part in leaders' meeting hosted by @POTUS to address high risk of future aggression from #Russia against #Ukraine. We stand united & prepared for any scenario. #NATO remains open for dialogue, while making sure we protect all Allies. pic.twitter.com/R9DfdaM2qj — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 11, 2022

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

3 февраля газета The New York Times сообщила, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Данный материал Москвы якобы использовала бы потом для оправдания атаки или предлога для того, чтобы ДНР и ЛНР запросили бы интервенцию.

Источники издания при этом не предоставили прямых доказательств существования плана. Видео якобы должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами.