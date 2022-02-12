«Спасибо, Карпович»: Прилучный возвращается к Муцениеце

Фото: instagram/bugevuge

Российский актер Павел Прилучный написал в своем Instagram неожиданное послание, адресованное актрисе Мирославе Карпович. Текст под публикацией удивил фанатов, ведь Павел в последнее время избегал разговоров о личной жизни.

— Но сегодня я хочу сказать теплые слова в адрес человека, который очень помог мне в сложный период, поддержал и был рядом, несмотря ни на что. Я хочу сказать спасибо Мирославе Карпович. Она замечательная девушка, искренняя, добрая, чуткая, внимательная. И еще очень хочу попросить всех, кто подписан на меня и будет читать эти строки... Давайте уже остановим эту волну хейта и ненависти в ее адрес, — написал Прилучный.

Фанаты сразу же подумали, что таким текстом Павел намекнул на расставание с Карпович. К тому же, недавно артист уже заявлял, что снова свободен. Он назвал себя «холостяком» и показал, как ужинает в одиночестве смачным куском жареного мяса. Сама Мирослава в это время одна улетела на курорт, откуда публиковала ролики о том, как наслаждается морем и солнцем.

Помимо этого, среди поклонников участилось мнение, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный планируют воссоединение семьи. 17 января актер Прилучный в своем Instagram впервые за долгое время опубликовал совместное фото с Муцениеце. Экс-супруги решили отметить старый Новый год в Дубае вместе со своими детьми.