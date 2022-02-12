Экономист напомнил пенсионерам о льготах

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На сегодняшний день пенсионеры освобождены от уплаты части пошлин и платежей — к примеру, земельного налога и налога на имущество. Об этом в субботу, 12 февраля, рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Помимо этого, пенсионерам теперь не нужно платить за обслуживание банковской карты платежной системы «Мир».

— В значительном количестве регионов пенсионерам не надо будет платить и за проезд в транспорте. Также с 1 февраля лица, достигшие пенсионного возраста, могут получать социальную поддержку в виде бесплатной одежды, обуви или продуктов, — рассказал Гиринский в интервью с агентством «Прайм».

7 февраля депутат Государственной думы Светлана Бессараб рассказала, какие льготы могут получить россияне, достигшие пенсионного возраста. Так, с января 2022 года российским гражданам пенсионного возраста не нужно уплачивать госпошлину за удостоверение доверенностей для получения пенсионных выплат и пособий, а также выдачу свидетельств при наследовании жилья.

В начале февраля Пенсионный фонд РФ приступил к выплате проиндексированных пенсий.