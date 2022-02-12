Ракету с «Прогрессом МС-19» установили на стартовый стол на Байконуре

Фото: Роскосмос

На космодроме Байконур установили на стартовый стол ракету «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту грузовой «Прогресс МС-19». Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в пресс-службе корпорации «Роскосмос».

— Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19» и грузами для экипажа МКС-66 установлена на стартовый стол площадки № 31 («Восток»). Впереди — сведение колонн обслуживания, — говорится в сообщении Telegram-канала компании.

Запустить ракету планируют 15 февраля в 07:25, а грузовой корабль должен пробыть в космосе 370 суток. Он доставит на МКС расходное оборудование, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, а также шесть спутников-кубсатов, которые астронавты будут запускать в открытый космос. Также будут отправлены материалы для научных исследований и пищевые рационы.

В декабре Космические войска России провели третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей» и макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк.

В этом же месяце в Роскосмосе сообщили, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Проект реализуется компаний Bharti Global и правительством Великобритании.