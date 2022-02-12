Наталья Сергунина рассказала о достижениях участников конкурса «Новатор Москвы»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Победители и участники конкурса «Новатор Москвы» увеличивают свои шансы найти деловых партнеров и инвесторов для своих проектов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Размер премий — от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, но еще важнее для конкурсантов — внимание инвесторов и потенциальных партнеров. Участники прошлых лет смогли расширить свое производство и выйти на новый уровень. Разработанные ими продукты появились на маркетплейсах и в торговых сетях, — уточнила она.

Например, победитель в номинации «Лидеры инноваций» создал экологичные чистящие средства. После награждения компания запустила продажи в крупных сетевых магазинах.

Победили конкурса в номинации «Общественные проекты», отец и сын Илья и Евгений Спекторы разработали замену неповоротливым носилкам — они предложили использовать эвакуационный мат, что позволит переносить по лестницам даже тяжелых пациентов. По словам Ильи Спектора, существующая конструкция носилок подвергает опасности пожилых людей при пожарах.

На данный момент отец и сын уже планируют испытать свои разработки в рамках городской программы пилотного тестирования инновационных решений.

К проекту предпринимателей, создавших сервис для рынка ЖКХ, получили доступ более 150 новых партнеров приложения: управляющие организации, застройщики, телеком-компании и ретейлеры. Премия за победу в конкурсе также дала возможность авторам проекта нанять дополнительных разработчиков для развития сервиса.

— Премия дает веру в свои силы, что помогает кратно увеличивать объемы оказания услуг жителям и привлекать для решения бытовых задач еще больше самозанятых исполнителей, — резюмировал основатель компании Андрей Яценко.

Ранее Наталья Сергунина подвела первые итоги работы обновленной усадьбы Деда Мороза в Москве. Она подчеркнула, что в середине декабря прошлого года резиденция открылась после масштабной модернизации и теперь готова принимать гостей круглый год, а не только зимой.