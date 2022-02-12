Женская сборная России по хоккею уступила Швейцарии и не смогла выйти в полуфинал ОИ

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Женская сборная России по хоккею проиграла команде из Швейцарии в четверть финальном матче Олимпийских игр в Пекине. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу швейцарок.

В их команде забитыми шайбами отличились Фебе Станц на 35-й минуте, Доминик Рюэгг забросила на 48-й, а на 58-й и 60-й забила Алина Мюллер.

В составе российской сборной на 38-й минуте шайбу забросила Анна Савонина, спустя 19 минут отличилась Полина Лучникова.

В полуфинал вышли восемь команд: пять из группы А и три из группы В.

До этого сообщалось, что российская хоккеистка Полина Болгарева заболела коронавирусом. Также 3 февраля стало известно, что шесть хоккеисток российской сборной сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию и не будут принимать участия в ближайших матчах в Пекине.

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на семь больше, чем в Пхенчхане. Еще до того как Игры в Пекине начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие.