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Хоккеистка сборной России Болгарева заболела коронавирусом

Полина Долганова

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Олимпиада в Пекине
Спорт
Хоккеистка сборной России Болгарева заболела коронавирусом
Фото: РИА Новости

Российская хоккеистка Полина Болгарева заболела коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщил главный тренер женской сборной РФ по хоккею Евгений Бобарико.

— Приехали в олимпийскую деревню после матча с Канадой и узнали, что у Полины положительный результат теста на коронавирус. Не знаю, как это происходит. Ее утренний тест, который изначально дал отрицательный результат, вдруг оказался положительным, — приводит слова специалиста РИА Новости.

7 февраля сообщалось, что начало матча между женскими сборными РФ и Канады по хоккею задерживалось на неопределенный срок. Российские спортсменки ожидали своих соперниц, которые по непонятным причинам долго не выходили на ледовую площадку.

Позже хоккеистки сборной Канады все-таки вышли на матч против российской команды с опозданием почти на час. Официальной информации о том, с чем была связана задержка, пока не поступало. По данным СМИ, канадки не хотели выходить на лед, так как у некоторых представительниц сборной РФ не были готовы тесты на коронавирус.

Игра закончилась со счетом 6:1 в пользу Канады.

3 февраля стало известно, что шесть хоккеисток российской сборной сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию и не будут принимать участие в ближайших матчах в Пекине. Положительные ПЦР-тесты получили Ольга Сосина, Диана Фархутдинова, Ангелина Гончаренко, Людмила Белякова, Екатерина Николаева и Лиана Ганеева.

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