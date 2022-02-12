Скончалась народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На 89-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Об этом сообщил ТАСС представитель Союза кинематографистов РФ в субботу, 12 февраля.

— Зинаида ушла из жизни сегодня ночью, — рассказала собеседник агентства.

Дата, время и место прощания с артисткой пока неизвестны.

Накануне родственник актрисы рассказал, что Кириенко, которая оказалась в больнице с коронавирусом, находится в реанимации. Она перенесла инсульт на фоне COVID-19.

10 февраля Кириенко попала в больницу с подозрением на коронавирус. 88-летняя актриса потеряла сознание дома и перестала реагировать на внешние раздражители. Долгое время находилась под наблюдением специалистов.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. Она окончила ВГИК, играла в московских театрах. Широкую известность получила в качестве киноактрисы. За годы карьеры Кириенко снялась более чем в 30 фильмах и сериалах.

Широкой публике актриса известна своими ролями в картинах «Тихий Дон», «Судьба человека», «Живая вода» и «Крушение империи». В 1958 году Кириенко окончила ВГИК и стала играть в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Позже звезда стала актрисой Театра-студии киноактера, где проработала более 30 лет.