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СК возбудил дело по факту смерти двух рабочих при обрушении ТК в Наро-Фоминске

Михаил Алимов

Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти двух рабочих при обрушении ТК в Наро-Фоминске
Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту смерти двух рабочих в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— По данным следствия, 11 февраля вечером пятеро рабочих осуществляли земляные работы по установке конструкции ограждения вблизи здания строящегося торгового центра в поселке Селятино. В процессе произошло обрушение ограждения в траншею, образовавшуюся вследствие выемки грунта, где находились рабочие, — говорится на сайте регионального СК.

В результате трех мужчин доставили в больницу с травмами, еще двое скончались. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ». Специалисты осмотрели место происшествия.

11 февраля сообщалось, что строительные леса рухнули на парковку в переулке напротив здания Госдумы в Москве. Под завалами частично оказалась одна из припаркованных рядом машин.

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