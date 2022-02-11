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Следователи выехали на место обрушения ТК в Наро-Фоминске

Георгий Соланович

Происшествия
Следователи выехали на место обрушения ТК в Наро-Фоминске
Фото: moscow.sledcom.ru / Официальный сайт СК РФ по городу Москве
Наро-Фоминск п. Селятино СНТ Отрадное Карта всех событий

Следователи и криминалисты выехали на место обрушения торгового комплекса в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

До этого сообщалось, что два человека погибли и трое пострадали при обрушении строящегося здания в поселке Селятино Наро-Фоминска. Рухнули три пролета бетонного забора здания. На месте происшествия уже работают сотрудники экстренных служб.

11 февраля стало известно, что один человек пострадал при обрушении навеса над бассейном в Подольске.

Немногим ранее в подмосковной Балашихе обрушился надземный пешеходный переход. Отмечается, что инцидент произошел в результате самопроизвольного подъема кузова грузового автомобиля.

Также в Подмосковье обрушилась кровля школы. В результате инцидента никто не пострадал. Обрушилась кровля актового зала в школе, расположенной в поселке Ашукино (Пушкинский городской округ — прим. «ВМ»). Площадь обрушения составила 700 квадратных метров. По предварительным данным, крыша могла обрушиться из-за скопившегося на ней снега.

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