Четыре человека оказались под завалами после обрушения ТК в Наро-Фоминске

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Наро-Фоминск п. Селятино СНТ Отрадное Карта всех событий

Четыре человека оказались под завалами после обрушения строящегося торгового комплекса в Наро-Фоминске. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, причиной завала стало обрушение трех пролетов бетонного забора. Спасатели смогли вытащить из-под обломков двух человек, еще два гражданина до сих пор находятся под бетоном.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

11 февраля сообщалось, что один человек пострадал при обрушении навеса над бассейном в Подольске.

До этого в подмосковной Балашихе обрушился надземный пешеходный переход. Отмечается, что инцидент произошел в результате самопроизвольного подъема кузова грузового автомобиля.

Также в Подмосковье обрушилась кровля школы. В результате инцидента никто не пострадал. Обрушилась кровля актового зала в школе, расположенной в поселке Ашукино (Пушкинский городской округ — прим. «ВМ»). Площадь обрушения составила 700 квадратных метров. По предварительным данным, крыша могла обрушиться из-за скопившегося на ней снега.