Столичные медики за сутки вылечили от коронавируса более 20 тысяч человек

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице за сутки выздоровели после лечения от COVID-19 еще 20 046 человек. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.

Всего за время пандемии городские врачи вылечили 2 160 558 пациентов.

За сутки в Москве заразились коронавирусом 14 336 человек. Из них 1377 попали в больницу. К аппарату ИВЛ подключили 625 пациентов. Количество смертельных случаев составило 85, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Фото: Оперштаб

Накануне главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников сообщил, что Москва стабилизировала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции благодаря принятию оперативных решений и созданию необходимых сервисов.

Он напомнил, что для пациентов с симптомами ОРВИ были открыты отдельные входы, которые впоследствии превратились в полноценные структурные подразделения, позволяющие врачам разделять пациентов в зависимости от результатов экспресс-теста.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице прошел пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон». По его словам, подъем заболеваемости, наблюдавшийся накануне в городе, обусловлен изменением методики подсчетов. В больницах также наблюдается снижение числа пациентов с этим диагнозом.