Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные медики за сутки вылечили от коронавируса более 20 тысяч человек

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные медики за сутки вылечили от коронавируса более 20 тысяч человек
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице за сутки выздоровели после лечения от COVID-19 еще 20 046 человек. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.

Всего за время пандемии городские врачи вылечили 2 160 558 пациентов.

За сутки в Москве заразились коронавирусом 14 336 человек. Из них 1377 попали в больницу. К аппарату ИВЛ подключили 625 пациентов. Количество смертельных случаев составило 85, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Столичные медики за сутки вылечили от коронавируса более 20 тысяч человек Фото: Оперштаб

Накануне главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников сообщил, что Москва стабилизировала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции благодаря принятию оперативных решений и созданию необходимых сервисов.

Он напомнил, что для пациентов с симптомами ОРВИ были открыты отдельные входы, которые впоследствии превратились в полноценные структурные подразделения, позволяющие врачам разделять пациентов в зависимости от результатов экспресс-теста.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице прошел пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон». По его словам, подъем заболеваемости, наблюдавшийся накануне в городе, обусловлен изменением методики подсчетов. В больницах также наблюдается снижение числа пациентов с этим диагнозом.

Читайте также:
Статистика Москва Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Красота рядом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Память — явление странное

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Все мнения
О проекте