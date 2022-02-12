«Молодая по духу»: режиссер Токарев поделился воспоминаниями о Зинаиде Кириенко

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Актер и режиссер Борис Токарев прокомментировал известие о смерти Зинаиды Кириенко. В разговоре с «Вечерней Москвой» он поделился своими воспоминаниями об актрисе.

По словам собеседника «ВМ», Зинаида Кириенко прожила насыщенную творческую и личную жизнь. Пройденный ей путь преисполнен счастьем и никогда не омрачался какими-либо скандалами.

— Она была очень открытым, чистым и честным человеком. Никогда никакая грязь к ней не могла прилипнуть. И самое главное — она очень любила людей. Очень любила общество, любила быть в компании. Много раз я наблюдал на встречах, как она потрясающе пела, читала стихи и великолепно рассказывала, — поделился режиссер.

Среди главных актерских работ Кириенко собеседник «ВМ» назвал роли в фильмах «Тихий Дон» (1957 год), «Казаки» (1961), «Сорока-воровка» (1958) и «Два капитана» (1976). В последней картине Токарев и Кириенко снимались вместе: он сыграл роль Саньки Григорьева, а она — маму этого персонажа.

В последние годы актриса продолжала вести активный образ жизни.

— Мы часто встречались на всех наших заседаниях гильдии (актеров кино России — прим. «ВМ»). Она всегда была человеком очень активным. Вот до последнего дня — невероятно активный человек. В ней совершенно не ощущалось старости, возраста. Она молодая была по духу своему, по энергетике своей. И с ней было очень интересно всегда общаться, — заключил Токарев.

О смерти 88-летней артистки сообщил представитель Союза кинематографистов РФ в субботу, 12 февраля. Дата, время и место прощания пока неизвестны.

Позже сын актрисы Максим Тарасевский рассказал, что она умерла из-за инсульта, возникшего на фоне заражения коронавирусом.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. Она окончила ВГИК, играла в московских театрах. Широкую известность получила в качестве киноактрисы. За годы карьеры Кириенко снялась более чем в 30 фильмах и сериалах.

Широкой публике актриса известна своими ролями в картинах «Тихий Дон», «Судьба человека», «Живая вода» и «Крушение империи». В 1958 году Кириенко окончила ВГИК и стала играть в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Позже звезда стала актрисой Театра-студии киноактера, где проработала более 30 лет.