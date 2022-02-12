Спасатели усилили контроль безопасности на столичных водоемах из-за оттепели

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице спасатели усилили контроль за безопасностью на водоемах из-за наступившей оттепели. Об этом в субботу, 12 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают сейчас в усиленном режиме, проводится патрулирование на 26 современных судах на воздушной подушке. Регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем — места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах, — сообщил он.

По его словам, много времени спасатели уделяют профилактической работе. Они разговаривают с горожанами, читают лекции в учебных заведениях.

Бирюков призвал москвичей к осторожности: из-за наступившей оттепели лед становится хрупким и ненадежным. Помочь горожанам готовы 500 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Они распределены по 25 станциям.

Накануне в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы сообщили «ВМ», что в столичном районе Фили женщина провалилась под лед. Спасателям удалось ее спасти. 57-летнюю пострадавшую доставили на спасательную станцию и оказали ей первую помощь.

Синоптики спрогнозировали оттепель в столице на следующей неделе. Температура воздуха будет выше климатической нормы на семь–восемь градусов.