Карен Шахназаров судится со своей дочерью из-за квартиры в Москве

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Известный режиссер Карен Шахназаров судится с собственной дочерью. Причиной спора между родственниками стала квартира в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, 36-летняя Анна Шахназарова долгое время жила в Соединенных Штатах и больше 20 лет с отцом связь не поддерживала. Однако девушка решила вернуться в столицу и претендовать на квартиру площадью 86 «квадратов» на Патриарших прудах.

Режиссер хочет отсудить у дочки права на половину жилья на основании приобретательной давности, так как платил за квартиру налоги и коммунальные платежи, передает Mash.

Дочь Шахназарова пока никак не прокомментировала данную информацию.

Режиссер был женат три раза. Анна — его дочь от второго брака с Еленой Сетунской, с которой они развелись в 1989 году. Тогда женщина вместе с дочерью уехала жить в Штаты. Свою дочь Шахназаров увидел только в 2000 году. Известно, что она снимается в кино.

В октябре 2021 года 35 лет исполнилось с тех пор, как на экраны вышла лирическая комедия «Курьер». «Вечерняя Москва» побеседовала с автором сценария и режиссером картины Кареном Шахназаровым о воспитании детей, о роли женщин в современном мире и о конфликте поколений.