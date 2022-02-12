Врач объяснил, как избежать «ржавления» организма

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«Ржавление» организма вызывают старение и наличие вредных привычек. Однако избежать этого можно с помощью антиоксидантов. Об этом рассказал специалист в области антивозрастной медицины и биохимии, врач Айшегюль Чорухлу.

— Химические процессы, в том числе под влиянием кислорода, вызывают окисление в наших клетках, что приводит к оксидации или «ржавлению» организма, — предупредил эксперт.

Он объяснил, что такое влияние на организм оказывают алкоголь, курение, нездоровое питание, которое состоит из жареного, мучного, сладкого и полуфабрикатов.

Врач рассказал, что из-за этих факторов увеличивается количество поврежденных клеток, а это в свою очередь снижает способность организма их уничтожать. Поэтому, отмечает Чорухлу, и возникают различные болезни.

Так, чтобы избежать «ржавления» организма, врач советует отказаться от вредных привычек и изменить свой рацион.

— К примеру, в желто-оранжево-красных продуктах содержатся витамин С, каротин, ликопин, в фиолетовых — ресвератрол… Чем темнее цвет овоща, тем сильнее его антиоксидантная способность. Чем меньше мы готовим овощи, тем больше антиоксидантов мы от них получаем, — пояснил врач в интервью газете Sözcü.

2 февраля врач Александра Кожевникова рассказала «ВМ», что клетчатка является важным пищевым компонентом в рационе. Ее много в неочищенных фруктах, зернах и овощах, однако и данные продукты надо есть в меру, иначе вместо пользы клетчатка принесет вред, уточнила она.

Избыток клетчатки ухудшает всасывание микроэлементов, в том числе железа, кальция и цинка. При этом дефицит кальция провоцирует развитие остеопороза у взрослых и рахита у детей, а недостаток железа приводит к развитию анемии и усугубляет желудочно-кишечные расстройства, добавила Кожевникова.