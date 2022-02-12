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Таролог рассказала, к чему может сниться измена мужа

Георгий Соланович

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Таролог рассказала, к чему может сниться измена мужа
Фото: Pexels

Если женщине приснится, что муж ей изменяет — это не всегда повод для волнения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.

По ее словам, если муж пойдет на измену вместе с незнакомой девушкой, то незнакомка — это и есть олицетворение супруги в его глазах. Неприятный сон, на самом деле, может нести за собой приятные последствия, например, романтические свидания.

Если об измене супруга женщина во сне узнает от чужих людей, это означает, что муж пользуется популярностью в женских кругах. Также данное сновидение может говорить о наличии тайных поклонников у второй половинки.

Если же муж во сне совершил измену прямо на ваших глазах, то, вероятно, вас ожидает неожиданный подъем в творчестве или профессиональной деятельности.

Сонник Ванги трактует измену во снах менее благоприятно: она может означать охлаждение в отношениях или разлуку на некоторое время. Однако Янко уверяет, что последствия любого сна можно изменить и в свою сторону.

Ранее астролог и парапсихолог назвала «Вечерней Москве» шесть женских имен, обладательницы которых склонны к изменам.

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