«Пока все под контролем»: глава ДНР рассказал о взрыве на территории республики

По мнению Пушилина, такой курс Донбасса соответствует стратегии мирного решения конфликта / Фото: официальная страница Дениса Пушилина в Facebook / @d090581

Взрыв в Донецкой народной республики (ДНР) произошел не в Донецке, а на контролируемой Киевом территории. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, ссылаясь на главу самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина.

— Пока все под контролем, Марго. Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это еще не «оно», — говорится в Telegram-канале Симоньян.

Версию о том, что взрыв произошел именно в Донецке также опроверг представитель НМ ДНР полковник Эдуард Басурин.

— Вы слышали? А я ничего не слышал, — цитирует его Telegram-канал «Донбасс решает».

Сообщение о мощном взрыве в ДНР поступило в субботу, 12 февраля. Сообщалось, что причиной взрыва, предположительно, стал артиллерийский обстрел. Взрывная волна ощущалась по всему городу.

Также высказывалось мнение, что взрыв мог произойти на подконтрольной Украине территории. До Донецка могла дойти только взрывная волна.

3 февраля газета The New York Times сообщила, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Данный материал Москва якобы использовала бы потом для оправдания атаки или предлога для того, чтобы ДНР и ЛНР запросили бы интервенцию.