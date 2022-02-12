Начался телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена начался в 19:04 по московскому времени. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщила корреспондент телекомпании NBC Келли О'Доннелл со ссылкой на Белый дом.

— Белый дом сообщает, что президент Байден и Владимир Путин разговаривают прямо сейчас. Звонок начался в 11:04 (по местному времени — прим. «ВМ»), — написала в Twitter Келли О'Доннелл.

До этого Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры длились 1 час 40 минут.

Также сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пропагандистская кампания США о якобы российской агрессии против Украины преследует провокационные цели. Беседа была инициирована американской стороной