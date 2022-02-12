Телефонные переговоры Путина и Макрона длились почти два часа

Фото: Пресс-служба Совфеда

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона длились 1 час 40 минут. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на Елисейский дворец.

— Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в течение часа и 40 минут, чтобы попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе, — сообщает агентство.

7 февраля в Москве прошла встреча Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Переговоры лидеров длились почти шесть часов. На пресс-конференции, которая прошла после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с Макроном прошли в деловом ключе. Он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.

Также в ходе пресс-конференции Путин заявил, что Киев взял курс на демонтаж Минских договоренностей.