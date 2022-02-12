В Сочи эвакуировали жильцов из-за трещин в многоквартирном доме

Фото: МЧС

В Сочи эвакуируют порядка 60 жильцов одного из многоквартирных домов. Данное решение было принято властями города-курорта в связи с тем, что в доме были зафиксированы трещины. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в администрации Сочи.

Отмечается, что на данный момент на месте был развернут межведомственный оперативный штаб. Им руководит глава города Алексей Копайгородский.

— Принято решение об эвакуации жильцов двух подъездов — первого и второго в связи с их просадкой, — следует из сообщения пресс-службы.

Известно, что специалисты уже устанавливают причину произошедшего.

— Эвакуированных жителей на автобусах доставят в два пункта временного размещения в Сочи — в гостиницу «Гранат» и отель «Светлана». Сотрудники полиции обеспечивают безопасность граждан и сохранность личного имущества, — передает ТАСС слова пресс-службы ведомства.

Многоквартирный жилой дом из шести подъездов расположен на улице Дорога на Большой Ахун, 16. Он был построен в 1973 году. Первый и второй подъезды в доме были построены на ленточном фундаменте, а другие — на сваях.