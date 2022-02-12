Минобороны Великобритании рассказало о своих действиях, если Россия вторгнется на Украину

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Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в субботу, 12 февраля, сообщил, что истребители Typhoon ВВС Великобритании будут направлены для патрулирования воздушного пространства Румынии. Это необходимо из-за напряженности на востоке Европы.

Он назвал две вещи, которые произойдут, если президент Российской Федерации Владимир Путин примет решение о вторжении России на Украину.

— Во-первых, он столкнется с увеличением сил НАТО у российских границ, поскольку балтийские государства и соседние страны будут гораздо больше опасаться возникшей нестабильности. Во-вторых, я гарантирую, что это вынудит 30 союзников НАТО увеличить расходы на оборону, — поделился Уоллес в беседе с газетой The Times.

Также он подчеркнул, что последствия возможного вторжения на Украину не будут отвечать стратегическим интересам России.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

3 февраля газета The New York Times сообщила, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Данный материал Москва якобы использовала бы потом для оправдания атаки или предлога для того, чтобы ДНР и ЛНР запросили бы интервенцию.