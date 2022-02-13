Депутат Рады: Украина запретила въезд гражданам России

Фото: president.gov.ua

С субботы, 12 февраля, на территорию Украины перестали пускать граждан России. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

— Украина перестала впускать на свою территорию граждан России, — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее об этом сообщили Telegram-канал Mash и издание «Страна.ua», ссылаясь на соцсети.

Отмечается, что исключение действует лишь для тех граждан, у кого есть справка о том, что на территории Украины умер близкий родственник. Однако отмечается, что официального подтверждения данной информации со стороны украинских властей пока что не последовало.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США уже два месяца заявляют, что Россия якобы собирается напасть на Украину. Однако ни президент Украины Владимир Зеленский, ни представители силового блока информацией об этом «вторжении» не располагают.

3 февраля газета The New York Times сообщила, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Данный материал Москва якобы использовала бы потом для оправдания атаки или предлога для того, чтобы ДНР и ЛНР запросили бы интервенцию.