Первые призеры Олимпийских игр уже вернулись в Москву

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Олимпийские фигуристы, сноубордисты, лыжники и скелетонисты вечером, 12 февраля, вернулись из Пекина. В аэропорту Шереметьево их встретили возгласы болельщиков и торжественная музыка, которая исполнялась военным оркестром.

Призерам Олимпиады-2022 болельщики вручали, цветы, обнимали, а журналисты фотографировали их вместе с полученными наградами.

Среди прибывших из Пекина — серебряные призеры Олимпиады в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова и Ирма Махиня, бронзовые призеры Татьяна Иванова (санный спорт), Виктор Уайлд (сноуборд), Анастасия Смирнова (фристайл).

3 февраля правительство России утвердило распоряжение о вознаграждениях для победителей и призеров Олимпиады и Паралимпиады в Китае. Так, за золотую медаль спортсмен получит четыре миллиона рублей.

За второе место участнику Игр полагается вознаграждение в размере 2,5 миллиона рублей, а за третье — 1,7 миллиона. Вознаграждение также получат тренеры и те, кто сопровождает олимпийцев.

4 февраля в Пекине начались XXIV зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.