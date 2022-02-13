«Шикарно выглядите»: Поклонники оценили внешность Пугачевой на видео без фильтров

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская певица Алла Пугачева поделилась своим мнением по поводу негативных комментариев. В своем Instagram она опубликовала видео без фильтров, в котором советует подписчикам не обращать внимания на подлых людей.

— Меня все время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило: не надо мстить подлым людям, надо быть просто счастливой, и они этого не переживут, — процитировала она Юрия Никулина.

Фанаты 72-летней звезды оценили ее внешность, но разошлись во мнениях. Кто-то считает, что Примадонна выглядит шикарно, а другие уверены, что она стала непохожа на саму себя.

«Вы шикарно выглядите»; «Красавица, умничка»; «Как она постарела»; «Сколько лет, интересно, ей»; «Голос Аллы, но вообще не та Алла Пугачева», — написали они в комментариях.

До этого певица Алла Пугачева нарядилась, чтобы отправиться на день рождения к подруге. Артистка решила одеться в молодежном стиле, чтобы предстать на вечеринке Иды Достаман. Но многие фолловеры отметили, что наряд не соответствует почтенному возрасту Пугачевой, поэтому она выглядит в нем нелепо и смешно.