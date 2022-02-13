Астероид размером с четыре Эйфелевы башни приближается к Земле

Это астероид-гигант, его точные размеры пока неизвестны. Тем не менее уже сейчас ясно, что он достаточно большой / Фото: pixabay.com

К Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевы башни. Его диаметр примерно 1,3 километра. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщили в пресс-службе корпорации «Роскосмос».

— Ученые квалифицируют его, как «потенциально опасный», но он не столкнется с Землей, т.к. пролетит от нее на расстоянии более 4,8 млн км, что в 10 раз больше, чем расстояние между Луной и нашей планетой. Можно не волноваться, — говорится в сообщении Telegram-канала компании.

Отмечается, что он пролетит рядом с Землей 4 марта.

В январе ученые сообщили о риске столкновения недавно замеченного астероида 2022 AE1 с Землей. Сам астероид был обнаружен 6 января 2022 года в обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона в США. На следующий день открытие было официально подтверждено Центром малых планет.

На тот момент 2022 AE1 находился на расстоянии 13 миллионов километров от Земли. По наблюдениям экспертов, размер астероида сравним с Тунгусским и составляет около 70 метров, скорость его движения составляет 19,83 километра в секунду.