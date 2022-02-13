Выпуск в Москве тест-систем для онкологических исследований будет увеличен втрое

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Московская компания «ОнкоАтлас», разработчик и производитель NGS-тестов для генетических исследований в онкологии, в 2,8 раза увеличит объем выпуска тест-систем в 2022 году. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Александр Прохоров.

По его словам, медицинская промышленность в Москве представлена 132 организациями, из которых 72 специализируются на выпуске медизделий, а 60 производят медицинское оборудование.

— Инновационная продукция компании «ОнкоАтлас» позволяет на основе изучения опухолей назначать персонализированное лечение. Благодаря расширению производства и увеличению объема выпуска этой продукции необходимые анализы уже в ближайший год смогут сдать свыше 14 тысяч человек, — заявил Прохоров.

Уточняется, что тест-система компании — «Соло-тест АВС» — была разработана для проведения NGS-тестов: молекулярно-генетических обследований пациентов с онкологическими заболеваниями груди, яичников, простаты и поджелудочной железы. Тесты были включены в систему ОМС города Москвы летом 2020 года.

Как рассказал исполнительный директор «ОнкоАтлас» Дмитрий Мордвинцев, до конца 2022 года планируется произвести почти 150 наборов реагентов для проведения тестов методом секвенирования нового поколения (NGS).

— Это обусловлено ростом востребованности молекулярно-генетических исследований в России. Такие анализы на сегодняшний день уже проводят семь лабораторий, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Томске и других городах, — добавил он.

До этого сообщалось, что в новых эндоскопических центрах столицы за время их работы было проведено более 28 тысяч исследований, выявивших злокачественные образования у 281 пациента.

Центры работают на базе столичных больниц имени С. П. Боткина и имени В. М. Буянова. Еще один станет частью больницы в Коммунарке.