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Почти 20 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

Михаил Алимов

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Почти 20 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково задержаны или отменены 18 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В Шереметьеве отменены шесть рейсов, еще четыре задерживаются. В Домодедове отменили два рейса и три задержали, а во Внукове отменен один рейс и два задерживаются.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

До этого сообщалось, что с 21 февраля Россия увеличит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Германию и на Шри-Ланку. С 1 марта больше самолетов будет летать в Грецию и на Кипр. Отмечается, что из Москвы в Будапешт будут летать 14 самолетов, из Санкт-Петербурга — 7. На Шри-Ланку можно отправиться четыре раза в неделю из столицы, а из Калининграда в Берлин совершаются шесть рейсов в неделю, до Дюссельдорфа — пять.

Также стало известно, что власти Туниса упростят въезд для прибывающих в страну туристов с 15 февраля. Привитые отечественными вакцинами россияне должны будут предоставить сертификат о вакцинации с QR-кодом на английском языке. ПЦР-тест при этом требоваться не будет.

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