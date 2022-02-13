Московские медики за сутки вылечили от коронавируса 24 573 человека

Фото: pixabay.com

В столице за сутки полностью выздоровели от коронавируса 24 573 человека. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщили в «Оперштабе Москвы».

Таким образом, всего за время пандемии городские врачи вылечили 2 185 131 пациента.

Фото: telegram/Оперштаб Москвы

За сутки в Москве заболели COVID-19 еще 12 496 человек. Из них в больницу попали 1 047, а к аппарату ИВЛ подключили 649 пациентов. Количество смертельных случаев составило 86, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

До этого основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, что если взрослый человек заразился штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», то у него может развиться нейроковид и лонгковид. Помимо этого, у детей после болезни фиксируются системные воспаления.

Также вирусолог спрогнозировал плавное снижение заболеваемости «омикроном» в Москве. Как отметил специалист, высокий (хоть и не стопроцентный) перекрестный иммунитет — возможная причина того, что столица быстро прошла пик заболеваемости.