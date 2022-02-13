Диетолог назвала лучшие продукты для пар в День святого Валентина

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В меню на День святого Валентина для партнеров следует включить вино, шоколад и клубнику. Эти продукты повышают уровень серотонина и способны сблизить их. Об этом в воскресенье, 13 февраля, заявила доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.

— Есть природные компоненты, которые помогают сделать людей ближе друг к другу. В вине, клубнике и шоколаде содержится фенилэтиламин, который повышает уровень серотонина и возможность сблизиться с партнером, чтобы выстроить с ним более близкие отношения, — рассказала она агентству городских новостей «Москва».

По ее словам, для повышения мужской репродуктивной функции лучше употреблять продукты с жирами, жирорастворимыми витаминами А и Е, а также источниками полноценного белка в составе. К ним относится жареное мясо, морепродукты. Некоторые специи усиливают выработку сперматозоидов и повышают либидо.

— К ним относятся в основном имбирь, ваниль, кориандр. Авокадо тоже входит в перечень продуктов, которые могут поддержать романтические отношения, — отметила специалист.

Королева не рекомендует принимать крепкий алкоголь и чересчур увлекаться морепродуктами. Достаточно небольшого перекуса, легкого салата в компании с вином, чтобы вечер прошел приятно и обеспечил как можно более близкие отношения.

До этого сообщалось, что бесплатная доставка валентинок будет работать в Москве с 11 по 14 февраля. Для отправки послания любой желающий может подойти к стойке «Живое общение» и написать любовное послание. После этого потребуется заполнить адрес и положить открытку в специальный ящик.