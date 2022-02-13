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Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебряную медаль на Олимпиаде

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебряную медаль на Олимпиаде
Фото: Виктор Хабаров, специально для «Вечерней Москвы»

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал второе место на Олимпиаде в Пекине на дистанции 500 метров. Об этом стало известно в воскресенье, 13 февраля.

Таким образом, спортсмен принес российской сборной еще одну серебряную медаль.

Россиянин пришел к финишу с результатом 40,431 секунды. На первом месте расположился венгерский спортсмен Шаоан Лю. Его время составило 40,338 секунды. Бронза досталась представителю Канады Стивену Дюбуа (40,668 секунды).

Другой российский спортсмен, Павел Ситников, занял второе место в финале В. Он показал время 41,217 секунды.

В настоящее время на счету сборной России четыре золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей Олимпиады.

До этого российские лыжники завоевали золотую медаль в эстафете 4х10 километров на Олимпиаде в Пекине. Это произошло впервые в истории. В составе отечественной команды были Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Они преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты и 50,7 секунды.

Днем ранее российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова победили в эстафете четыре по пять километров.

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