Эксперт объяснил, как российский корабль отогнал подлодку США

Фото: Минобороны РФ

Фрегат «Маршал Шапошников» сработал в ситуации с американской подводной лодкой у Курил как караульный. Об этом в воскресенье, 13 февраля, рассказал ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин.

— Это то же самое, как если бы вы стояли в карауле и увидели нарушителя. Первый «выстрел в воздух» — это передача в данном случае информации на подводную лодку по связи о том, что она нарушила территориальные воды России и находится в опасном положении, — объяснил специалист.

Позже российские моряки намекнули американскому судну, что они проинформированы о его местоположении. Для этого были использованы бомбометные установки с гранатами, передает телеканал «Звезда».

Инцидент с американской атомной подлодкой

12 февраля в 10:40 в районе проведения учений у курильского острова Уруп была обнаружена американская подлодка типа «Вирджиния».

После обнаружения ее экипажу на русском и английском языках было передано, что он находится в территориальных водах России. От подлодки потребовали всплыть. Однако требования были проигнорированы. Тогда экипаж российского фрегата «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства». После этого американская подлодка ушла на максимальной скорости.

Вскоре после этого инцидента Минобороны РФ вызвало военного атташе США. Позднее стало известно, что Министерство обороны США в курсе сообщений об обнаружении американской подлодки в районе Курильских островов, но не может подтвердить какие-нибудь детали инцидента.