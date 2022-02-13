Сергей Собянин напомнил москвичам о фестивале «Снег и лед» в Парке Горького

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Снег и лед», который проходит в Парке Горького. Об этом глава города в воскресенье, 13 февраля, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

— Мастера создали сказочные ледяные скульптуры. Они будут украшать Пушкинскую набережную до конца февраля. В рамках фестиваля проходят мастер-классы, выступают уличные театры и диджеи, — добавил Собянин.

Накануне стало известно, что неравнодушные москвичи смогут выбрать самую красивую ледяную скульптуру и снеговика. Они представлены на выставке «Снег и лед» в Парке имени Горького. В рамках голосования на портале «Активный гражданин» жители столицы присвоят инсталляциям звания «Снеговик — символ 2022 года» и «Лучшая ледяная скульптура».

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк отметил, что выставка проходит в городе впервые. Помимо работ профессионалов, с 11 февраля в парке появились изделия детей и подростков.

Так, в номинации «Снеговик — символ 2022 года» представлены снежные фигуры от авторов из Сургута, Перми, Тольятти и других городов страны.