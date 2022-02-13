Вертолет Московского авиационного центра эвакуировал мужчину с инфарктом из ТиНАО

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Вертолет столичного авиационного центра эвакуировал мужчину из Новой Москвы. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщили в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

Днем 13 февраля экипаж дежурного санитарного вертолета московского центра вылетел в ТиНАО. На вертолетную площадку «Киевский» скорая помощь доставила 62-летнего мужчину с инфарктом. Пациента по воздуху эвакуировали в больницу.

На борту мужчину сопровождали медики, которые поддерживали и контролировали его состояние.

27 декабря 2021 года вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода.

По предварительным данным, вертолет вылетел из Ижевска. После сообщений об аварийной посадке к месту происшествия выдвинулись спасатели.

На борту находились два человека, они вышли на связь. 28 декабря спасатели обнаружили вертолет, он находился возле населенного пункта Чайковский в 80 километрах от Ижевска.