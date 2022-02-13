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Пять человек спасли из загоревшейся квартиры на Ходынской улице

Полина Долганова

Происшествия
Пять человек спасли из загоревшейся квартиры на Ходынской улице
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Ходынская улица, 14 Карта всех событий

Возгорание произошло в квартире на первом этаже жилого дома в Пресненском районе столицы. Об этом в воскресенье, 13 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание наблюдалось по адресу Ходынская улица, дом 14. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Спасатели смогли эвакуировать из помещения пятерых человек. Информации о пострадавших пока не поступало.

В результате случившегося плотное задымление также наблюдалось в подъезде дома.

В настоящее время пожарно-спасательная бригада ликвидирует огонь.

3 февраля пожар произошел на юге Москвы на улице Новинки, дом 15. Возгорание было зафиксировано в 12-этажном жилом доме в межквартирном холле, в квартире и на балконе второго этажа. В ходе тушения пожара были спасены 12 человек. Среди них — трехмесячный ребенок.

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