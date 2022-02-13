Прокуратура проверит информацию о нарушении прав жильцов на севере Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичная прокуратура проводит проверку появившихся в СМИ сообщений о нарушении прав жильцов в районе Коптево. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Накануне в Сети появилась информация, что в районе Коптево местные жители недовольны резким повышением начислений со стороны управляющих компаний за отопление.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнению частными управляющими компаниями требований федерального законодательства, будет проверена обоснованность расчетов начислений за отопление, а также при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — добавили в ведомстве.

Накануне стало известно, что департамент жилищно-коммунального хозяйства столицы также проверит обоснованность начислений, которые были выставлены частными управляющими компаниями в городском районе Коптево.

Согласно требованиям федерального законодательства, специалисты проводят корректировку платежей за отопление. Соответствующие документы содержат принцип оплаты текущего потребления тепла в каждом конкретном месяце в размере 1/12 от объема прошлого года.

По итогам года также корректируется стоимость в пределах до фактического объема поставленного в жилую постройку тепла.