В Киеве сообщили о получении военной помощи от Литвы

Фото: kyivcity.gov.ua

Украина получила военную помощь от Литвы, в частности переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и другое оружие. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

— Спасибо правительству Литвы, всему литовскому народу и лично большому другу Украины — министру национальной обороны Литовской Республики Арвидасу Анушаускасу за помощь! — написал министр на своей странице в Twitter.

Он добавил, что в настоящее время украинские власти получают беспрецедентную поддержку со стороны союзников.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина «нашпигована» оружием из стран НАТО, число иностранных инструкторов в последние месяцы выросло в стране в разы. Она усомнилась в целях присутствия инструкторов на Украине. По ее словам, заявление о «помощи» при отражении агрессии неправдоподобно. Когда агрессии не было, они там присутствовали. Сейчас агрессии тоже нет, но их отзывают на родину. Это означает два варианта: военные что-то производили на Украине и закончили или они там уже просто не нужны, потому что сценарий с их присутствием не состоялся.