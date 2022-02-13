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Владимир Путин поздравил тренера Татьяну Тарасову с юбилеем

Полина Долганова

Общество
Владимир Путин поздравил тренера Татьяну Тарасову с юбилеем
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Президент России Владимир Путин поздравил тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову с 75-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля.

По словам главы государства, Тарасова вписала за счет своей работы множество звезд в историю фигурного катания.

— Во многом благодаря вашему профессионализму, таланту и безупречному художественному вкусу, триумфам и победам ваших замечательных учеников в нашей стране этот зрелищный, динамичный вид спорта пользуется особой любовью и популярностью, — заявил президент.

Накануне Татьяну Тарасову с юбилеем поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил ее высокий вклад в развитие современного спорта и отличные результаты ее воспитанников. По его словам, Тарасова снискала глубокое уважение у коллег и болельщиков за свой профессионализм, преданность спорту и обаяние.

15 декабря также стало известно о плохом самочувствии заслуженного тренера. Тогда из-за проблем со здоровьем ей даже пришлось отказаться от работы. Отмечалось, что 75-летняя Тарасова последние несколько месяцев перемещается на инвалидной коляске.

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