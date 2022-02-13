Интервалы движения поездов на Кольцевой линии увеличили из-за человека на пути

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На Кольцевой линии Московского метрополитена по направлению против часовой стрелки временно увеличились интервалы движения поездов из-за человека на путях. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Позднее появилась информация, что на Кольцевой линии по направлению против часовой стрелки нет движения поездов.

— Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь поездами в направлении по часовой и радиальными линиями, — предупредили в дептрансе.

В декабре в Москве полиция задержала 38-летнего мужчину, который спустился в тоннель метро. Суд назначил ему девять суток ареста. Инцидент, о котором идет речь, произошел на станции метро «Площадь Революции». После того как поезд прибыл на станцию, пассажир спустился на пути и ушел гулять в тоннель. Спустя некоторое время мужчину вывели из тоннеля и задержали.

28 января на северо-востоке Москвы пассажир неадекватно себя вел, отказывался выходить из электробуса и грозился разбить окна. Теперь его могут привлечь к уголовной ответственности.