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Байден и Зеленский условились продолжать дипломатию для решения кризиса

Полина Долганова

В мире
Байден и Зеленский условились продолжать дипломатию для решения кризиса
Фото: president.gov.ua

Президент США Джо Байден и его коллега украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора 13 февраля договорились о продолжении дипломатических усилий с целью разрешения ситуации вокруг Украины. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Белого дома.

— Президент Байден подтвердил президенту Зеленскому приверженность США защите территориальной целостности и суверенитета Украины, — говорится в сообщении.

Уточняется, что американский лидер также обещал президенту Украины быстро отреагировать на любую агрессию со стороны Москвы по отношению к Киеву, передает РИА Новости.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что украинские власти хотят урегулировать сложившуюся ситуацию политико-дипломатическими методами и не будут поддаваться на провокации.

По словам Зеленского, Украина осознает все риски и готова к развитию любого сценария, который длится с 2014 года. Он добавил, что главным врагом для Киева является паника.

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