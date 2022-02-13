Зеленский призвал Евросоюз незамедлительно ввести санкции против России

Фото: president.gov.ua

Украинские власти хотят урегулировать сложившуюся ситуацию политико-дипломатическими методами и не будут поддаваться на провокации. Об этом в воскресенье, 13 февраля, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

По словам Зеленского, Украина осознает все риски и готова к развитию любого сценария, который длится с 2014 года. Он добавил, что главным врагом для Киева является паника.

— Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля, — цитируют главу государства на сайте его администрации.

Отдельное внимание в ходе телефонного разговора сторон было уделено взаимодействию с Европейским союзом и укреплению оборонных возможностей Украины, подытожили в администрации Зеленского.

До этого в СМИ сообщили, что сотрудники российского посольства начали покидать территорию Украины. Это происходит на фоне объявленной некоторыми западными странами эвакуации собственных диппредставительств. На такое же развитие событий намекал и глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам своей встречи с коллегой из Великобритании Лиз Трасс.

Так, например, МИД Латвии 11 февраля призвал граждан покинуть Украину в ближайшее время, а МИД Великобритании попросил граждан воздержаться от поездок в страну.

12 февраля рекомендовал покинуть территорию Украины своим подданным МИД Испании.