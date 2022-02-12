МИД Испании рекомендовал подданным королевства покинуть Украину

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Власти Испании рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины из-за ситуации с безопасностью. Об этом в субботу, 12 февраля, говорится в рекомендациях МИД Испании.

— Учитывая изменчивую ситуацию с безопасностью, рекомендуется не путешествовать на Украину, — сказано в рекомендациях.

В МИД королевства также отметили, что находящимся сейчас на Украине испанцам следует серьезно подумать о возможности временно покинуть ее с помощью доступных коммерческих средств, пока сохраняются нынешние обстоятельства.

До этого официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова заявила, что МИД России оптимизирует штаты своих представительств на Украине, опасаясь возможных провокаций со стороны Киева или других стран.

МИД Латвии 11 февраля призвал граждан покинуть Украину в ближайшее время, а МИД Великобритании попросил граждан воздержаться от поездок в страну. Бельгийский МИД также выпустил рекомендацию для своих граждан, согласно которой они должны покинуть территорию Украины. В диппредставительстве страны пояснили, что в случае ухудшения ситуации в стране их эвакуация оттуда будет «негарантированной».